На держшахтах вночі вимикали електроенергію через борги 

На 6 шахтах ДП "Львіввугілля" вночі було вимкнено постачання електроенергії через несплату послуг. Станом на 10:00 постачання відновлено.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України та нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець



"В ніч з 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля". Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення.

Відключення шахт ДП "Львіввугілля" від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку "постачальника останньої надії" районної електромережі - сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 - січня 2020 року.

Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам "Львіввугілля" 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - повідомив він.

Волинець також заявляє, що профспілка гірників звертається до президента та уряду для вирішення ситуації.

"Зі свого боку НПГУ звертається з телеграмами до президента, прем’єр-міністра про необхідність вжити термінових заходів для реагування на надзвичайну, штучно створену вищими чиновниками ситуацію", - підкрелсив він.

Як повідомляє Мінекоенерго, станом на 10:00 електропостачання відновлено і шахти працюють у звичному режимі.

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Кабмін затвердив перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік, - недовикористані кошти на суму 322,6 млн грн із деяких програм перенаправили на програму "Реструктуризація вугільної галузі".

Міністерка фінансів Оксана Маркарова запевнила, що гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року, і підкреслила важлиівсть дискусії щодо перегляду системи фінансування шахт.

Економічна правда