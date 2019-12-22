Новини вихідних: транзитний контракт, "Північний потік-2", ціни на газ
Про що всі говорили на вихідних?
Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 23,32 за долар.
Про "Північний потік-2". Швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газовопроводу "Північний потік-2" через набуття чинності законом про оборонний бюджет США.
Про справу "Приватбанку". Служба безпеки вимагає від керівництва "Приватбанку" узгоджувати з правоохоронцями позови до ексвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в іноземних судах.
Про транзитний контракт. Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років, Росія також має виплатити Україні всі 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Про прямі поставки газу. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у підписаному сторонами протоколі ніяких домовленостей щодо поставок газу немає.
Про дороги. У Верховній Раді зареєстрували 2 законопроєкти, прийняття яких відкриє можливість залучити додаткове фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг із зовнішніх ринків.
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