Новини вихідних: транзитний контракт, "Північний потік-2", ціни на газ

Про що всі говорили на вихідних?

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 23,32 за долар.

Про "Північний потік-2". Швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газовопроводу "Північний потік-2" через набуття чинності законом про оборонний бюджет США.

Про справу "Приватбанку". Служба безпеки вимагає від керівництва "Приватбанку" узгоджувати з правоохоронцями позови до ексвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в іноземних судах.

Про транзитний контракт. Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років, Росія також має виплатити Україні всі 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про прямі поставки газу. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у підписаному сторонами протоколі ніяких домовленостей щодо поставок газу немає.

Про дороги. У Верховній Раді зареєстрували 2 законопроєкти, прийняття яких відкриє можливість залучити додаткове фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг із зовнішніх ринків.