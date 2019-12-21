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СБУ вимагає від "Приватбанку" погоджувати нові позови щодо Коломойського

Субота, 21 грудня 2019, 11:22
 

Служба безпеки вимагає від керівництва "Приватбанку" узгоджувати з правоохоронцями позови до ексвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в іноземних судах.

Юристи заявляють, що СБУ не має таких повноважень.

Джерело: програма "Схеми" на Радіо Свобода з посиланням на лист СБУ керівництву "Приватбанка" від 17 грудня

Текст листа: "Вважаємо за необхідне забезпечити обов’язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки і Генеральною прокуратурою та попереднє погодження позовів, що подаються до судів поза межами території України, із вказаними органами

...Подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про вчинення злочинів у банківській сфері.

 

Деталі: СБУ посилається на ст.90 КПК. Водночас, журналісти відзначають, що Служба безпеки не має права вимагати погодження з нею будь-яких міжнародних позовів.

Пряма мова юристки громадської організації "Центр протидії корупції" Олени Щербан: "Стаття КПК, на яку посилаються у листі СБУ, говорить лише про те, як оцінювати рішення міжнародних судів, і не стосується будь-якого порядку подачі позовів та інших дій. Цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання в діяльність суб’єкта господарювання та тиск. І взагалі, така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство та Конституцію".

Що передувало:

Приватбанк ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США.

Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

Також Приватбанк збільшив суму позовних вимог проти екс-власників банку в Канцлерському суді штату Делавер (США), подавши до суду доповнену позовну заяву.

Українська правда

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Приват Коломойський Боголюбов СБУ

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