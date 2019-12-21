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Гривня не зупиняє рекордного зросту

Субота, 21 грудня 2019, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 23,32 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,88 (на 20 грудня – 25,98 гривні).

Нагадуємо:

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,30 – 23,32 гривні за долар.

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Економічна правда

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