Гривня не зупиняє рекордного зросту
Субота, 21 грудня 2019, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 23,32 за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,88 (на 20 грудня – 25,98 гривні).
Нагадуємо:
20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,30 – 23,32 гривні за долар.
20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.
Економічна правда
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