Гривня не зупиняє рекордного зросту

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 23,32 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,88 (на 20 грудня – 25,98 гривні).

Нагадуємо:



20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,30 – 23,32 гривні за долар.

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Економічна правда