Бюджет на дороги збільшать на 20 мільярдів — голова Укравтодору

У Верховній Раді зареєстрували 2 законопроєкти, прийняття яких відкриє можливість залучити додаткове фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг із зовнішніх ринків.

Про це у Facebook повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

"На сьогодні у Дорожньому фонді передбачено 38 млрд грн на ремонт, будівництво та експлуатацію доріг. З цих грошей 31,5 млрд відведено на ремонтно-будівельні роботи. І кожен, хто більш-менш розуміється на темі, знає, що таких сум, м’яко кажучи, недостатньо аби привести до ладу проблемні ділянки у різних куточках країни", - написав він.

За його словами, Укравтодор разом із Кабміном та Мінфіном "знайшов можливість збільшити бюджет на ремонт та будівництво доріг на майже 20 млрд". Він додав, що ці гроші дозволять суттєво наростити обсяги запланованих робіт.