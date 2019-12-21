Бюджет на дороги збільшать на 20 мільярдів — голова Укравтодору
У Верховній Раді зареєстрували 2 законопроєкти, прийняття яких відкриє можливість залучити додаткове фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг із зовнішніх ринків.
Про це у Facebook повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.
"На сьогодні у Дорожньому фонді передбачено 38 млрд грн на ремонт, будівництво та експлуатацію доріг. З цих грошей 31,5 млрд відведено на ремонтно-будівельні роботи. І кожен, хто більш-менш розуміється на темі, знає, що таких сум, м’яко кажучи, недостатньо аби привести до ладу проблемні ділянки у різних куточках країни", - написав він.
За його словами, Укравтодор разом із Кабміном та Мінфіном "знайшов можливість збільшити бюджет на ремонт та будівництво доріг на майже 20 млрд". Він додав, що ці гроші дозволять суттєво наростити обсяги запланованих робіт.
"Що потрібно для того, аби отримати ці кошти? У Верховній Раді зареєстровано 2 розроблених нами законопроєкти - номер 2661 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" та номер 2660 "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік", - розповів Кубраков.
Законопроєкти №2660 і 2661 зареєстрували у Раді 20 грудня. Тексти законопроєктів на сайті Ради поки не оприлюднили.
Нагадаємо:
Міністр інфраструктри Владислав Криклій анонсував збільшення фінансування дорожньої інфраструктури Львівської області у 2020 році до 2,3 млрд гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua