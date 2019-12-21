Зараз правоохоронці очолюють гральний бізнес — Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що правохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, наразі "кришують" цей напрям.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною", - наголосив він.

Також, як повідомляється, за результатами наради в ГПУ прийняли рішення про створення спільних робочих груп правоохоронних органів, а також забезпечення системної роботи та координації діяльності в напрямі протидії гральному бізнесу.

Нагадуємо:



Станом на 15.00 20 грудня правоохоронці відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів в по всій Україні. Мобільні групи продовжують роботу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що знає хто стоїть за провалом закону про легалізацію грального бізнесу та анонсував закриття всіх нелегальних гральних залів.

19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Пізніше прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке прийняття закону щодо легалізації грального бізнесу, але зрозумівши, що цього не станеться вирішив припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами.

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Економічна правда