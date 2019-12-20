Правоохоронці вже закрили понад 500 залів з ігровими автоматами
Станом на 15.00 20 грудня правоохоронці відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів в по всій Україні. Мобільні групи продовжують роботу.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України. Мобільні групи продовжують роботу".
Деталі: Відзначається, що мобільні групи складаються із працівників територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів.
Наразі вони продовжують відпрацювання на всій території України.
Поліцейські закликали громадян повідомляти правоохоронцям про функціонування гральних закладів на спецлінію "102".
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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес
Передісторія:
- У п’ятницю Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.
- У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.
- Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
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