Легалізація затягувалась, тому уряд юридично "поламав" гральні автомати — Гончарук
Прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке прийняття закону щодо легалізації грального бізнесу, але зрозумівши, що цього не станеться вирішив припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами.
Про це він заявив на "Годині питань уряду" у парламенті.
"Ми розраховували на те, що парламент досить швидко розгляне закон, який створить нормальну еко-систему для грального бізнесу.
Коли ми зрозуміли, що ця історія затягується, ми за дорученням президента уважніше подивилися на ту юридичну позицію, яка там є і прийняли рішення щоб поламати їх (представників нелегального грального бізнесу - ЕП) юридичну конструкцію.
Вони раніше вдавали, що вони розповсюджувачі лотерей. Формально в старих ліцензійних умовах було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати.
Наразі, уряд припинив поширення старих ліцензійних умов на розповсюджувачів лотерей", - заявив Гончарук.
Нагадуємо:
20 грудня Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
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