Адвокати Бахматюка вважають, що в Офісі президента хочуть заволодіти його активами

Адвокати екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка збираються ініціювати кримінальне провадження проти генерального прокурора Руслана Рябошапки, його заступника Віталія Касько, деяких суддів антикорупційного суду, а також щодо окремих осіб в Офісі президента, через незаконне відкриття справи по стабкредитами VAB Банку за вказівкою Кабінету міністрів.

Про це адвокати повідомили на прес-конференції передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні нам відомо, що рішення, які були прийняті два тижні тому у цій справі, стоять на персональному контролі у окремих осіб в Офісі президента. ОП вимагає від апеляційної палати антикорупційного суду перегляду цих рішень і отримання рішень, які будуть вкрай негативними", - повідомив адвокат Бахматюка Олексій Шевчук.

Він зазначив, що справа була відкрита генпрокурором і його заступником, всупереч вимогам чинного законодавства, зокрема, Касько не перебував в групі прокурорів, але своїм рішенням він скасував усі постанови, які стосувалися закриття справи.

"Наш клієнт ніколи не мав кримінального статусу і при появі нових прізвищ в генпрокуратурі, нових прізвищ в Офісі президента, прізвищ, які захотіли заволодіти активами Бахматюка, почалися активні дії Національного антикорупційного бюро", - підкреслив Шевчук.

Ще один адвокат Бахматюка Дмитро Лошаков пов'язує відкриття справи по стабкредитами, виданим VAB Банку, зі зверненням президента Зеленського, в якому він зажадав від правоохоронних органів результатів до 1 листопада.

"Звертаю вашу увагу, що в нашому кримінальному провадженні саме 28 жовтня були прийняті перші рішення про проведення обшуків, які згодом стали першими процесуальними діями з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури, після відновлення кримінального провадження.

Тобто, очевидно, що НАБУ і САП виконують політичне замовлення, яке визначив президент, грубо втручаючись в правоохоронну діяльність ", - вважає Лошаков.

Крім цього, в ході прес-конференції захисники Бахматюка повідомили, що детективи НАБУ перешкоджають їх адвокатської діяльності, в зв'язку з чим, вони подали скаргу, яка буде слухатися в антикорупційному суді 4 грудня. З

За словами Шевчука, на даному етапі адвокати не можуть отримати жодного документа у справі VAB Банку.

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Нагадаємо:



22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.