Абрамовічус розкрив деталі угоди по купівлі Мотор Січ

Керівник Укроборонпрому Айварас Абромавічус розповів на якому етапі знаходиться зараз угода про купівлю запорізького заводу Мотор Січ і заявив, що таке підприємство має контролювати держава.

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

Абрамовічус розповів, що операція з купівлі запорізького заводу дісталася його команді у спадок і акції вже придбані китайськими інвесторами.

"Покупець попросив про можливість консолідувати більше 50% акцій заводу. Вчора ми направили до Антимонопольного комітету запит про продовження термінів на два місяці. Сподіваюся, протягом цього часу комітет прийме рішення", - сказав Абрамовічус.

Він заявив, що зараз Укроборонпром проводить аудит взаємин конструкторського бюро "Івченко прогрес" і "Мотор січі", так як після закриття угоди настануть взаємини українського бюро з по суті китайським заводом "Мотор Січ".

"Ми хочемо домовитися з новими власниками про наші взаємини, вони хочуть підписати нові ліцензійні договори. Тому ще два місяці буде така ситуація. Використовуємо цей час для конкретизації", - підкреслив Абрамовічус.

Керівник Укроборонпром також заявив що завод має контролювати держава.

"Я не знаю, яке рішення прийме АМКУ, все знаходиться в юридичній площині, але я вважаю, що компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати.

...Я впевнений, що в такій чутливій тематиці з інтелектуальної власності по критичному експорту держава повинна мати останнє слово.

Я вважаю, що в підсумку ми повинні прийняти такий же закон, як і в інших розвинених країнах, коли при покупці іноземними інвесторами таких критично важливих підприємств держава має право вето", - сказав керівник оборонного концерну.



Читайте детальніше в інтерв'ю: Голова "Укроборонпрому" Абромавичус: міністр поклав руку мені на плече і сказав: "тепер у тебе проблеми"

Нагадаємо:

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки китайської Skyrizon і Укроборонпрому про покупку контрольного пакету акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

Раніше повідомлялось, що приватний підрядник з питань безпеки та неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі українського концерну "Мотор Січ".

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Економічна правда