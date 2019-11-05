Неофіційний радник Трампа веде переговори про купівлю "Мотор Січі" — ЗМІ

Приватний підрядник з питань безпеки та неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі українського концерну "Мотор Січ".

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Газета нагадує, що США намагаються перешкодити купівлі "Мотор Січі" групою китайських компаній.

"Адміністрація Трампа звернулася до Еріка Прінса і принаймні до одного іншого потенційного покупця з приватного сектору щодо "Мотор Січі", - заявило джерело.

Співрозмовники видання зазначають, що останніми тижнями Прінс обговорював питання "Мотор Січі" з українськими чиновниками та відвідав головний завод компанії.

Також зазначається, що у вересні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і радник Міноборони США по Україні Дональд Уінтер відвідали завод у Запоріжжі.

Як пише WSJ з посиланням на дані Держприкордонслужби України, Прінс з 2014 року щонайменше 9 разів прилітав в Україну.

Повідомляється що під час своєї останньої поїздки в Україну, 24-27 жовтня, Прінс відвідав завод "Мотор Січі".

За словами представника компанії, він був "вражений високим рівнем технологій".

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Нагадаємо:

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Економічна правда