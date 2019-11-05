Неофіційний радник Трампа веде переговори про купівлю "Мотор Січі" — ЗМІ
Приватний підрядник з питань безпеки та неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі українського концерну "Мотор Січ".
Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.
Газета нагадує, що США намагаються перешкодити купівлі "Мотор Січі" групою китайських компаній.
"Адміністрація Трампа звернулася до Еріка Прінса і принаймні до одного іншого потенційного покупця з приватного сектору щодо "Мотор Січі", - заявило джерело.
Співрозмовники видання зазначають, що останніми тижнями Прінс обговорював питання "Мотор Січі" з українськими чиновниками та відвідав головний завод компанії.
Також зазначається, що у вересні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і радник Міноборони США по Україні Дональд Уінтер відвідали завод у Запоріжжі.
Як пише WSJ з посиланням на дані Держприкордонслужби України, Прінс з 2014 року щонайменше 9 разів прилітав в Україну.
Повідомляється що під час своєї останньої поїздки в Україну, 24-27 жовтня, Прінс відвідав завод "Мотор Січі".
За словами представника компанії, він був "вражений високим рівнем технологій".
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Нагадаємо:
Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".
Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.
Економічна правда
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