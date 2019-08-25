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Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січі", тепер рішення за АМКУ

Неділя, 25 серпня 2019, 11:03
 

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".

Про це "Громадському" повідомив директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш.

"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде — ми не знаємо", — зазначив Малиш.

Водночас, директор із зв’язків з громадськістю не підтвердив інформацію американського ділового видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".

"У мене такої інформації немає", — розповів Малиш.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".

На думку американської сторони, продаж заводу, як одного з головних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості, у рази підвищить оборонні спроможності Китаю.

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Мотор Січ компанії Китай США

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