Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січі", тепер рішення за АМКУ

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".

Про це "Громадському" повідомив директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш.

"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде — ми не знаємо", — зазначив Малиш.

Водночас, директор із зв’язків з громадськістю не підтвердив інформацію американського ділового видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".

"У мене такої інформації немає", — розповів Малиш.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".

На думку американської сторони, продаж заводу, як одного з головних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості, у рази підвищить оборонні спроможності Китаю.