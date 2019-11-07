Новини 7 листопада: Roshen, Херсонська нафтоперевалка, вето Зеленського

Про Roshen. Корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.

Про Херсонську нафтоперевалку. Група компаній ТАС Сергія Тігіпка подала заявку на участь у аукціону з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про вето Зеленського. Президент Володимир Зеленський ветував та направив назад до Верховної Ради закон про верифікацію та моніторинг держвиплат, метою якого є підвищення адресності державних виплат та сприяння розбудові системи соціального забезпечення.

У Мінфіні заявили, що ветований президентом Зеленським закон про верифікацію та моніторинг держвиплат запрацює після того, як до нього внесуть технічні правки.

Про інфляцію. Мінекономіки підготувало два сценарії щодо інфляції на наступні 3 роки, згідно з базовим прогнозом, інфляція у 2022 році становитиме 5,1%, з оптимістичним - 5,0%.

Про зміни до держбюджету-2019. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2283 зі змінами до державного бюджету на 2019 рік, який передбачає додатковий 1 мільярд гривень на фінансування державних шахт і продовження метро до київського масиву "Виноградар".

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