Зарплатні шахтарям та метро на Виноградар — Зеленський підписав зміни до держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2283 зі змінами до державного бюджету на 2019 рік, який передбачає додатковий 1 мільярд гривень на фінансування державних шахт і продовження метро до київського масиву "Виноградар".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

"Законопроєкт складається з кількох блоків: зміни, пов'язані з Кабміном, зміни, які виділяють додаткові кошти шахтарям і нашим військовим на передовій і поповнюють резервний фонд.

Якщо у міста Києва все-таки є багато коштів на рахунках, і ви сьогодні дозволили їм не повертати до держбюджету ще додаткові кошти, то про шахтарів, військових і резервний фонд більше нікому потурбуватися, окрім нас", - прокоментувала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Також прокоментувала закон членкиня комітету з питань бюджету Леся Забуранна (фракція "Слуга народу").

"Законопроєкт пропонує унормувати зарахування конфіскованих коштів до спецфонду, які на 1 жовтня надійшли обсягом 1,561 млрд грн, але не передбачені плановими показниками доходів держбюджету зі спрямування 524 млн грн на облаштування військових комісаріатів... і 1,361 млрд грн - Укравтодору", - пояснила з парламентської трибуни Забуранна.