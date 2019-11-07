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Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій

Четвер, 7 листопада 2019, 15:55

Президент Володимир Зеленський ветував та направив назад до Верховної Ради закон про верифікацію та моніторинг держвиплат, метою якого є підвищення адресності державних виплат та сприяння розбудові системи соціального забезпечення.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законом, зокрема, пропонується ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Закон також врегульовує основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації.

Планувалось, що верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації.

Економічна правда

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Зеленський субсидії

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