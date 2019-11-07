Мінекономіки прогнозує зниження інфляції до 5%

Мінекономіки підготувало два сценарії щодо інфляції на наступні 3 роки, згідно з базовим прогнозом, інфляція у 2022 році становитиме 5,1%, з оптимістичним - 5,0%.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Прогноз інфляції (індекс споживчих цін) за базовим прогнозом Мінекономіки (сценарій 1) на наступні 3 роки: 5,5% - 2020 рік, 5,3% - 2021 рік, 5,1% - 2022 рік

Прогноз інфляції за оптимістичним прогнозом (сценарій 2): 5,8% - 2020 рік, 5,0% - 2021 та 2022 роки", - написав він.

За його словами, різниця між базовим і оптимістичними прогнозами у рівні інвестицій в економіці.

"В оптимістичному сценарії на 3 млрд більше зовнішніх інвестицій. Для того, щоб реалізувався цей сценарій, потрібний кращий бізнес клімат, відсутність корупціі у владі та на місцях, працююча судова система, реформи (включно з ліберальним ринком землі та приватизацією).

За оптимістичного сценарію інфляція буде трошки вище в перший рік, на 0,3%. Через збільшення активності через інвестиції. А в наступні роки інфляція буде трошки нижче, на 0,3% та 0,1% відповідно. Це відбудеться за рахунок збільшення виробництва та доданої вартості в економіці, після того, як запрацюють інвестиції", - пояснив міністр.

Нагадаємо:

Українські компанії в третьому кварталі 2019 року поліпшили очікування щодо економічного зростання в Україні і прогнозують суттєво нижчу інфляцію і меншу девальвацію національної валюти.

За підсумками третього кварталу бізнес прогнозує інфляцію через 12 місяців на рівні 6,9% (у другому кварталі - 7,7%, в першому - 9%). При цьому істотно зросла частка респондентів, які вважають, що зростання споживчих цін за рік не перевищить 7,5% (з 45,5% у другому кварталі до 54,5%).

Економічна правда