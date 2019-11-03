Новини вихідних: проблеми банку Порошенка та нова посада для Лавренюка

Про що всі говорили на вихідних?

Про зміцнення гривні. Офіційний курс гривні до долара та євро зміцнюється третій день поспіль.

Про виручку компанії Ахметова. Виручка "Метінвесту" у серпні 2019 року знизилася на 9,8%, або на 93 млн доларів, у порівнянні з попереднім місяцем - до 853 млн доларів з 946 млн доларів.

Про єврооблігації "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" завершує серію зустрічей з інвесторами, присвячену новому випуску єврооблігацій, розміщення яких очікується наступного тижня.

Про нову посаду Лавренюка. Колишній заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк може бути призначений на пост заступника генерального прокурора України.

Про масштабні зловживання на митниці. Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці ДФС на масштабних зловживаннях.

Про проблеми банку Порошенка. Активи АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ, Київ) за третій квартал 2019 року зменшилися на 53,8% - до 3,065 млрд гривень.

Новий позов проти "Газпрому". НАК "Нафтогаз України" подав до Стокгольмського арбітражу "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги" до російського "Газпрому".