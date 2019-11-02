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Офіційний курс: гривня зміцнюється третій день поспіль

Субота, 2 листопада 2019, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,55 (на 1 листопада – 27,68 гривні).

Нагадуємо:

1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

НБУ підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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