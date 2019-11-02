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"Нафтогаз" завершує road show нового випуску євробондів

Субота, 2 листопада 2019, 14:36
 

НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю завершує серію зустрічей з інвесторами, присвячену новому випуску єврооблігацій, розміщення яких очікується наступного тижня.

Про це написав у Facebook голова правління НАК Андрій Коболєв у п'ятницю з Бостона.

"Закінчуємо серію зустрічей з інвесторами в одному з наймальовничіших міст США", - написав Коболєв.

У прес-службі компанії агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що додаткової публічної інформації з цього приводу наразі немає.

Водночас один з учасників ринку сказав агентству, що розміщення облігацій на 500 млн доларів очікується наступного тижня, можливий термін їх обігу - сім років.

Як повідомлялося, road show стартувало 30 жовтня і відбувалося в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні. Організатором призначено Citi.

У липні цього року "Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на 335 млн доларів і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро. Дохідність доларового випуску становила 7,375%, дохідність випуску в євро - 7,125%.

Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину). Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до ймовірного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах із російською газовою монополією.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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