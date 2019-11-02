СБУ виявила масштабні зловживання на Миколаївській митниці

Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці ДФС на масштабних зловживаннях.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень".

Деталі: В СБУ зазначили, що за результатами санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує масштабні зловживання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття відбувались спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві.

Що було раніше: 31 жовтня Миколаївська митниця повідомила, що СБУ та ДБР проводять на митниці обшуки у справі про контрабанду міндобрив на майже 163 млн грн за часів колишнього керівництва.

Начальник Миколаївської митниці Роман Кріль заявив, що особисто подав інформацію до ДБР щодо можливих неправомірних дій колишнього керівництва митниці.