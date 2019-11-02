Скандальний ексзаступник міністра інфраструктури може отримати посаду в ГПУ – джерело

Колишній заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк може бути призначений на пост заступника генерального прокурора України.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в парламенті.

За даними ЕП, Лавренюк, який з 2016 року займав посаду заступника міністра та відповідав за портовий напрямок, представляв в транспортному відомстві інтереси глави МВС Арсена Авакова.

Після новини у вересні про те, що Лавренюк може залишитися при посаді, одразу декілька профільних асоціацій опублікували листи на ім’я президента та прем’єра з проханням не допустити його перепризначення, оскільки з ним, начебто, пов’язані ледь не усі корупційні скандали останніх років.

Сам Лавренюк неодноразово спростовував усі звинувачення на свою адресу та заявляв, що під час його роботи в сфері інфраструктури було запроваджено багато фундаментальних змін.

28 жовтня Лавренюк заявив, що завершує роботу у міністерстві і "планує рухатися далі". За даними ЕП, Лавренюк має підтримку керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Економічна правда