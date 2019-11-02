"Метінвест" Ахметова скоротив виручку на 10%, EBITDA – на 18%

Виручка Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", у серпні 2019 року знизилася на 9,8%, або на 93 млн доларів, у порівнянні з попереднім місяцем - до 853 млн доларів з 946 млн доларів.

Про свідчать попередні неаудовані консолідовані щомісячними результатами фінансової звітності компанії, які є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітністю, показник EBITDA за підсумками серпня становив 119 млн доларів, що на 17,9% (на 26 млн доларів) менше, ніж у липні поточного року (145 млн доларів).

Згідно зі звітом, скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи за серпень 2019 року склала "мінус" 43 млн доларів (в липні "мінус" 26 млн доларів), зокрема "мінус" 17 млн доларів - від участі в СП 9 млн доларів); EBITDA гірничодобувного дивізіону - 163 млн доларів (у липні - 174 млн доларів), зокрема від СП - 25 млн доларів (34 млн доларів).

Витрати керуючої компанії - 6 млн (7 млн доларів).

Загальна виручка в серпні-2019 складалася з виручки метдивізіону розміром 687 млн доларів (у липні - 721 млн доларів), гірничодобувного - 316 млн доларів (346 млн доларів), внутрішньо групові продажі - 150 млн доларів (120 млн доларів).



Загальна заборгованість компанії у серпні скоротилася на 52 млн доларів у порівнянні з липнем - до 2,679 млрд доларів із 2,731 млрд доларів. При цьому обсяг коштів скоротився на 65 млн доларів - до 238 млн доларів з 303 млн доларів.

Використані в інвестдіяльності грошові кошти склали 59 млн доларів, використані у фінансовій діяльності - 43 млн доларів.

Крім того, "Метінвест" за рахунок перепродажу квадратної заготовки (виробленої ДМК корпорації "ІСД" - ІФ) у серпні обсягом 67 тис. тонн отримав 29 млн доларів, також від перепродажу 191 тис. тонн плоского прокату - 103 млн доларів, 56 тис. тонн довгого прокату - 30 млн доларів, 96 тис. тонн чушкового чавуну - 35 млн доларів.



Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".