Кредитори Бахматюка хочуть зустрічі із Кабміном

Група міжнародних кредиторів агрохолдингів "Укрлендфармінг" (група ULF) і "Авангард", що належать Олегу Бахматюку, запропонувала прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністрам фінансів і економіки Оксані Маркаровій і Тимофію Милованову обговорити наслідки у зв'язку з ситуацією навколо Бахматюка і ULF.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оскільки обсяг боргових вимог є значним, а також з огляду на той факт, що відповідні міжнародні кредитори представляють важливих для України зарубіжних інвесторів, ми будемо дуже вдячні, якщо могли б найближчим часом отримати вашу оцінку ситуації, в якій опинилася група ULF", - йдеться в листі кредиторів.

Згідно з документом, він спрямований від імені Gramercy Funds Management LLC, Експортно-імпортного банку США, Pala Assets Limited і Експортно-кредитного агентства Королівства Данія EKF, а також від імені членів координаційного комітету, що представляє інтереси незалежних міжнародних кредиторів ULF і "Авангарду".

У листі уточнюється, що загальна сума тіла боргових зобов'язань групи ULF становить приблизно 1,65 млрд дол і складається з близько 1,25 млрд дол боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами і близько 400 млн дол - перед українськими банками (включаючи державні Укрексімбанк, Ощадбанк).

У свою чергу, борг перед міжнародними кредиторами складається з близько 775 млн дол у вигляді єврооблігацій і 475 млн дол у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими і американськими банками (і їх відповідними страховиками кредитного ризику).

Згідно з документом, сукупні основні боргові зобов'язання групи ULF перед членами коордкомітета складають приблизно 370 млн дол.

"Як вам, напевно, відомо, значна частина фінансових зобов'язань групи ULF знаходиться в стані дефолту, починаючи з 2017 року.

Рішення для цієї ситуації поки не знайдено, незважаючи на неодноразові спроби узгодження реструктуризації з групою ULF і її кінцевим бенефіціарним власником Олегом Бахматюком", - нагадують кредитори.



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Нагадаємо:



22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.