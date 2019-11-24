Новини вихідних: зміцнення гривні, співпраця з МВФ, будівництво доріг

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.

Про рейтинг України. Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

Про будівництво доріг. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук підписав два документи на 900 млн євро щодо проекту співфінансування Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку будівництва та реконструкції українських доріг.

Про співпрацю з МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду 22 листопада завершила свою роботу в Україні.

Про розслідування проти Порошенка. Державне бюро розслідувань веде справу щодо законності указу президента Петра Порошенка, яким він позбавив землі рейдерів на Миколаївщині.

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Надихнувшись історіями предків, родина з Миколаївщини збудувала виноробню в стилі 19 століття. Вона перша у 2018 році отримала ліцензію для крафтових виноробів і має багато красивих мрій.