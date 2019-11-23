Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук в п’ятницю підписав два документи на 900 млн євро щодо проекту співфінансування Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку будівництва та реконструкції українських доріг.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
Мова йде про фінансування реконструкції автошляху М05 Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.
"Ми підписали два документи на загальну суму 900 млн євро, які підуть на реконструкцію та будівництво доріг. Це 340 кілометрів у п‘яти областях. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності", - сказав прем’єр.
Серед документів, які підписав Гончарук:
— Фінансова угода "Європейські дороги України ІІІ" (проект "Розвиток транс’європейської транспортної мережі") між Україною та Європейським інвестиційним банком на 450 млн євро.
— Меморандум про порозуміння між Кабінетом міністрів та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільної реалізації проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі".
"Мета Меморандуму — розширення співробітництва та співпраці України та ЄБРР у підготовці програми фінансування на ще 450 млн євро", - йдеться у повідомленні.
Документи були підписані в рамках Інвестиційного форуму ЄБРР для країн-членів Східного партнерства, який відбувся 22 листопада в Лондоні.
Економічна правда
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