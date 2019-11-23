ДБР розслідує, як Порошенко забрав землю у Пшонки і повернув депутату БПП

Державне бюро розслідувань веде справу щодо законності указу президента Петра Порошенка, яким він позбавив землі рейдерів на Миколаївщині.

Джерело: відповіді Генпрокуратури та ДБР на запити "Української правди"

Деталі: У 2012 році голова Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області передав у власність держави сільськогосподарську землю агрофірми політика Аркадія Корнацького.

Після цього земля потрапила у руки приватної компанії, пов'язаної з сином колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

У 2016 році Петро Порошенко скасував це рішення про передачу землі. Корнацький на той момент був депутатом "Блоку Петра Порошенка".

У червні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило провадження про можливе зловживання владою "особами, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади". Зловживання нібито мало місце під час підготовки та видання указу Порошенка. Розслідування почали за заявою екснардепа Михайла Добкіна.

Прокуратура не відповіла на запитання УП, які саме особи та яким чином могли вчинити злочин. Наразі про підозру нікому не повідомили.

Водночас, правоохоронці ведуть справу стосовно самих рейдерів, яких Порошенко позбавив землі. Вона стосується привласнення земельних ділянок на 1553,97 га у Миколаївській області. Наразі у цій справі 6 осіб перебувають на лаві підсудних.

Приблизно у кінці жовтня – початку листопада рішення у справі стосовно Порошенка засекретили. Вони зникли з публічного реєстру, хоча раніше були опубліковані і залишились у мережі, наприклад, на порталі аналітики бізнесу YouControl.

Генпрокуратура стверджує, що не просила вилучити рішення з публічного реєстру.

Державне бюро розслідувань не відповіло на жодне питання УП, зокрема, про засекречення рішень і хід розслідування.

Що було раніше: 24 жовтня 2019 року Аркадій Корнацький повідомив, що Державне бюро розслідувань проводить у нього обшуки у справі щодо Порошенка.

Передісторія:



У червні 2013 року "Агрофірма Корнацьких" політика Аркадія Корнацького заявила про рейдерське захоплення. Підприємці тоді повідомляли про озброєних "братків".

На той момент Корнацький – колишній кандидат у депутати від опозиційної "Батьківщини". У Верховній Раді 8 скликання, коли Порошенко забрав землю у рейдерів, Корнацький був депутатом "Блоку Петра Порошенка".

У місцевій ОДА заявили, що "Агрофірма Корнацьких" нібито незаконно зайняла землю. Понад 1,5 тисяч га забрали у державну власність, розділили між 775 працівникам бюджетної сфери. У свою чергу бюджетників примусили здати паї в оренду компанії "Партнер Агро", яка намагалась відібрати землю в Корнацького.

ЗМІ і Корнацький пов’язували фірму-рейдера із сином тодішнього генпрокурора Артемом Пшонкою. Він заперечував причетність до збройного нападу. У "Партії регіонів" говорили, що конфлікт – поза політикою.



У 2014 році Генеральна прокуратура почала розслідування проти Пшонки за спроби заволодіння агрофірмою. У справі підозрюваними є голова Первомайської державної районної адміністрації, начальник відділу держкомзему і директор TOB "Партнер-Агро".

У 2016 році Порошенко скасував рішення місцевої влади, яка позбавила Корнацьких землі.