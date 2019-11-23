Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 23 листопада 2019, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,72 (на 22 листопада – 26,83 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 листопада на рівні 24,19 гривні за долар.
21 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua