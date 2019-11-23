Moody's підтвердило рейтинг України і поліпшило прогноз до позитивного

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підтвердження рейтингів України "Caa1" відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", - йдеться в повідомленні.

Moody's вказує, що значні виплати за зовнішнім боргом у майбутні роки - під час відсутності нової програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) - вимагають постійного доступу до ринків.

Одночасно стримування висхідного руху кредитного рейтингу продовжує ризик нового загострення геополітичної напруженості.

Ключовими факторами для поліпшення прогнозу агентство назвало відновлення валютних резервів України, яке знижує зовнішню вразливість в контексті великих зовнішніх виплат, а також поліпшення макроекономічної стабільності країни і перспективи відновлення реформ, що підсилюють економічну стійкість країни.

Одночасно Moody's підтвердило рейтинг "Ca" з єврооблігацій сумою 3 млрд доларів, які Україна продала Росії в грудні 2013 року і які є предметом спору в Лондоні між двома урядами через міжнародний збройний конфлікт.

Крім того, агентство зберегло довгострокові страхові стелі в іноземній валюті та депозити України на рівні "B3" і "Caa2" відповідно, короткострокові - на рівні "Not Prime" (NP).

Moody's також залишило незмінними країнові стелі в місцевій валюті на рівні "B3".

Нагадаємо:



Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) у серпні підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції - із "CCC+" до "B".



У вересні рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.