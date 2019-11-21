Нас не влаштовує контракт на 1 рік — Гончарук про пропозицію Газпрому

Україну влаштує укладення лише довгострокового контракту на транзит російського газу до Європи, в якому прописано взаємовигідні для всіх сторін умови.

Про це на брифінгу 20 листопада заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи пропозицію "Газпрому" про продовження транзиту з Україною на рік, повідомляє УНІАН.

"Україну влаштує довгостроковий контракт, який, з одного боку, забезпечує повноцінне використання нашої ГТС, а з іншого - енергетичну безпеку України та Європи", - сказав він, додавши, що проміжний контракт на рік Україну не влаштує.

Прем'єр підкреслив, що подібною відстрочкою Росія виграє час, аби закінчити будівництво обхідних газопроводів.

"Ми повинні отримати не якийсь проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли закінчити свою інфраструктуру і потім політично тиснути на європейські країни та Україну.

Ми хочемо прогнозованих, взаємовигідних, стабільних умов роботи з нашими європейськими партнерами за європейськими правилами", - підкреслив він.

За словами прем'єра, до кінця року оператор газотранспортної системи планує пройти сертифікацію.

"Ми маємо намір до кінця року завершити відповідну сертифікацію й пропонувати нашим партнерам контракти на європейських умовах за європейськими правилами", - додав він.



Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"

