Новини 16-17 листопада: затримання голови "Укрексімбанку", тарифи на тепло, новий очільник "Укравтодору"

Про затримання голови "Укрексімбанку". У суботу деякі ЗМІ повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

Згодом в Службі безпеки заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури.

Гриценка затримано за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Про тарифи на тепло. Кабінет міністрів прийняв рішення про визнання такою, що втратила чинність, постанови, якою встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання.

Про нового очільника "Укравтодору". Народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова оголосили переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Про торговий баланс. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект про ринок землі. Як депутати жонглювали словами, кого та що згадували під час виступів?