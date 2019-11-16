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"Укравтодор" отримав нового керівника

Субота, 16 листопада 2019, 12:05
 

Народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова оголосили переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Джерело: Урядовий портал

Прем'єр Олексій Гончарук: "Пан Кубраков вже показав себе як професіонал під час будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь".

Деталі: Кубраков пообіцяв почати з повного оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК "Автомобільні дороги України". 

Також він нагадав про міжнародний тендер на добудову запорізького мосту та підписання кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ на 900 млн євро.

Довідково: Кубраков є членом Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нардеп є зокрема автором законопроєкту про аудит безпеки доріг, підписаного 13 листопада президентом Володимиром Зеленським.

Що було раніше: 3 жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка.

Читайте також: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Українська правда

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