Новини 15 листопада: відокремлення ГТС, Херсонська нафтоперевалка, спирт

Про відокремлення ГТС. Президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

Про Херсонську нафтоперевалку. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір з компанією "Вествайд Трейд" про управління майном Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про монополію на виробництво спирту. Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.

Про "справу банкірів". Вищий антикорупційний суд визначив для експершого заступника Нацбанку Олександра Писарука, підозрюваного у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк", запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

Про референдум щодо ринку землі. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може відбутись раніше 2024 року.

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