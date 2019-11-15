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Рада зробила крок до скасування державної монополії на виробництво спирту

П'ятниця, 15 листопада 2019, 14:12
 

Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.

Про це повідомляється на сторінці законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" на офіційному сайті Ради.

Народні депутати також підтримали скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання вдвічі.

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні цей законопроект.

Законопроект передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроект передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Економічна правда

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