Разумков: Референдум щодо ринку землі може відбутись раніше 2024 року 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може відбутись раніше 2024 року.

Джерело: виступ Разумкова в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Референдум відбудеться і лише після того, як українське суспільство визначиться, що воно готово або ні залучити та дати можливість іноземцям купувати землю українську або продавати корпоративні права. Тоді цей ринок буде відкритий і для іноземців, але після референдуму.

Плюс - буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, і після цього, орієнтуючись уже не в міфах, а в тому, що бачать навколо себе, вони будуть визначатися, чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки.

Давайте дочекаємось, коли буде прийнятий закон про референдум. Це може бути раніше (наступного політичного циклу – УП). Я думаю, що це може відбутись раніше, ніж 2024 рік.

Деталі: Також спікер спростував інформацію про те, що референдум відбудеться між першим і другим читання, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

За словами Разумкова, наразі його перший заступник Руслан Стефанчук займається питанням підготовки закону про референдум як такий взагалі. "Це буде закон про народовладдя або пакет законів про народовладдя", – сказав голова Ради.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує с 1 жовтня 2020 року заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.



Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Українська правда