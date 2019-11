Справа Приватбанку: суд призначив дату розгляду про скасування націоналізації

Шостий апеляційний адмінсуд 19 грудня розгляне апеляційну скаргу держави на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня про скасування націоналізації Приватбанку.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на реєстр судових справ.

Як зазначає видання, у суддівську колегію увійшли Євген Чаку, Євген Мезенцев і Віталій Файдюк. Всі ці судді виходячи з реєстру судових рішень, мають досвід розгляду справ, пов’язаних з ПриватБанком, і не на користь держави.

Нагадаємо:

В Офісі президента Зеленського на зустрічі з послами країн "Великої сімки" заявили, що якими не були б судові рішення, підстав для повернення Приватбанку колишнім акціонерам немає.

Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Слухання в Апеляційному суді Лондона у липні проходили у відкритому режимі 5 днів.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 р. суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

