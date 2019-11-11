Новини 11 листопада: референдум Зеленського, ФОПи і "погані" кредити

Про референдум Зеленського. Президент Володимир Зеленський заявив, що у законопроєкт "Про ринок земель" будуть внесені правки, згідно з якими купувати та продавати землю зможуть лише українські громадяни, а іноземці зможуть отримати це право, якщо таке рішення приймуть на всеукраїнському референдумі.

Про ФОПи і касові апарати. У Податковій пояснили, що підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карток — як безготівково, так і через касу банку.



Про "погані" кредити. Верховна Рада може надати право державним банкам продавати непрацюючі кредити на прозорих аукціонах зі знижкою, як це роблять Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та комерційні банки.

Про мораторій на ринок землі. 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.

Про Газпром. "Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії, яка випустила облігації для "Газпрому"

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"Ні" — сучасному рабству для українців

Справжня загроза для землі — не іноземці чи аграрні холдинги, а корумповані чиновники та політики, які зберігають мораторій, аби заробляти на ньому.

Як заробляти на повітрі: історія українського стартапу Carbominer

Газ, який є однією з головних причин посилення парникового ефекту, можна просто "видалити" з повітря. Як працює технологія, у чому її унікальність, де планують реалізовувати газ українські "стартапери".

Економічна правда