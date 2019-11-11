ФОПам не потрібні касові апарати для банківських операцій — Податкова

Підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карток — як безготівково, так і через касу банку.

Таке роз’яснення до закону про застосування РРО розмістила ДПС на офіційній сторінці.



1. Касові апарати не потрібні, якщо оплата відбувається банківськими переказами з рахунку на рахунок. В цих випадках "спрацьовує" звільнення, передбачене для банківських операцій відповідно до пункту 2 статті 9 закону про застосування РРО.



"Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом.

Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця", - зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

2. Касовий апарат потрібен, якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти.

"Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати", - уточнив Верланов.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.



10 листопада представники мікро, малого та середнього бізнесу провели під КВЦ "Парковий" мирну неполітичну акцію з вимогою скасувати закони №128, 129, які, на їхнє переконання, знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

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Економічна правда