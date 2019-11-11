Понад 68% українців підтримали б на референдумі мораторій на продаж землі - опитування

77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова", проведеного з 1 по 7 листопада

Дослівно: "Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі)".

Деталі: Разом з тим кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (23,2%), проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Соціологи відзначають, що ставлення міського та сільського населення до питання запровадження ринку землі сільгосппризначення майже не відрізняється.

Підтримують продовження мораторію 60,9% міських жителів і 68,9% сільських жителів.