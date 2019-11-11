"Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії, яка випустила облігації для "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" домоглася арешту рахунків SPV-компанії єврооблігацій "Газпрому" в японських ієнах - GazAsia Capital S.A.

Про це повідомляється в меморандумі нового випуску єврооблігацій "Газпрому", передає "Інтерфакс".

"... відомо про наказ судового пристава, що забороняє GazAsia Capital S.A. здійснювати платежі на користь "Газпрому". Ця SPV розмістила 10-річні бонди на 65 млрд ієн в грудні 2018 року", - повідомляється в меморандумі.

Як відомо, 15 лютого 2019 року судовий пристав ухвалив заборонити ряду компаній, в тому числі філіям найбільших банків в Люксембурзі і Gaz Capital S.A. (емітент колишньої основної програми євробондів "Газпрому"), здійснювати платежі на користь "Газпрому".

Це рішення фактично зупинило активність "Газпрому" на публічному ринку запозичень до реєстрації нової програми.

Невигідні "Газпрому" рішення люксембурзьких судів змусили концерн реєструвати програму бондів в іншій юрисдикції.

Була обрана Великобританія, суди якої захистили активи "Газпрому" від позовів "Нафтогазу".

Новою SPV стала британська Gaz Finance plc.

Меморандум інформує, що 15 квітня 2019 року "Газпром" звернувся в люксембурзький суд з проханням оскаржити арешт і приєднатися до процесу.

"Суд відхилив клопотання "Газпрому". Хоча рішення суду по "Газпрому" не було вручено, "Газпром" оскаржив це рішення. Слухання апеляції призначено на січень 2020 року", - йдеться в меморандумі.

Нагадуємо:

У травні 2019 року люксембурзький суд виніс рішення про визнання і приведення у виконання рішення про виплату "Нафтогазу" по транзитному спору.

"Газпром" звернувся з клопотанням про скасування рішення, апеляційна інстанція прийняла клопотання "Газпрому" - дата слухань поки не призначена.

Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд доларів за недопоставку обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражів - на поставку і транзит - "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

"Газпром" ці рішення оскаржить, але українська сторона не хоче чекати розгляду апеляції і намагається стягнути ці кошти в різних юрисдикціях.