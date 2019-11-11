Питання на 400 мільярдів: у Раді хочуть дозволити держбанкам продавати "погані" кредити

Верховна рада може надати право державним банкам продавати непрацюючі кредити на прозорих аукціонах зі знижкою, як це роблять Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та комерційні банки.

Про це написав народний депутат "Слуги народу", голова підкомітету з публічних закупівель та ефективного управління державним та комунальним майном комітету економічного розвитку ВР Олексій Мовчан у колонці на Економічній правді.

"Я зареєстрував законопроект №2272, який зможе надати керівництву державних банків законний інструмент для продажу активів зі знижкою. Більше того, законопроектом пропонуються зміни в низку інших законів. Усі вони мають на меті захистити кредитора, збільшити надходження від продажу "поганих кредитів", унеможливити корупційні ризики і схеми, через які блокується продаж прав вимог через суди, покращити якість активів, зменшити безнадійну заборгованість у державних банках та повернути резерви, що були сформовані для покриття збитків, до бюджету", - йдеться в колонці.

За підрахунками Мовчана, "ціна питання — близько 400 млрд грн".

Так, частка поганих кредитів в банківській системі залишається досить значною і станом на липень 2019 року становить 51% або 581 млрд грн, з яких 65% або 415 млрд грн припадає на державні Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк.

"Це дорівнює близько третині державного бюджету України на 2020 рік", - написав Мовчан.

На відміну від ФГВФО державні банки продовжують реструктуризацію своїх поганих кредитів замість продажу на аукціонах, а держава змушена докапіталізовувати державні банки для недопущення їх банкрутства, йдеться в колонці.

"Дослідження Київської школи економіки щодо продажу поганих кредитів в Україні говорить, що продаж 10% такої заборгованості банками дають зростання в 0,5% ВВП. Отже, якщо ми почистимо банківську систему від такого обтяження, то забезпечимо обіцяне економічне зростання", - написав народний депутат.

Детальніше читайте за посиланням: Погані кредити – спосіб підвищити ВВП. Ні, це не жарт

Економічна правда