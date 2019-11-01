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Мінекономіки оголосило конкурс на голову "Укрспирту"

П'ятниця, 1 листопада 2019, 12:47

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду керівника держпідприємства "Укрспирт".

Про це повідомив у Facebook голова міністерства Тимофій Милованов.

"Оголошено конкурс на голову Укрспирту. Тимчасово виконуючий обов`язки - Сергій Блескун", - написав він.

У наказі про оголошення конкурсу йдеться, що заявки від осіб, які виявили бажання взяти участь у відборі, прийматимуться протягом 30 днів після оприлюднення оголошення про відбір.

Нагадаємо

23 жовтня виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" був призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка; в той же день уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

Уряд проведе позаплановий аудит Укрспирту та Агрофонду.

Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Економічна правда

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