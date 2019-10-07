Новини 7 жовтня: спрощення торгівлі з Донбасом, нові власники "Укрбуду" та зменшення міжнародних резервів

Про спрощення торгівлі з окупованим Донбасом. Президент України доручив уряду розглянути питання спрощення в’їзду та виїзду осіб і переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях.

Про міжнародні резерви. Станом на 1 жовтня міжнародні резерви України зменшилися на 2,6% - до 21,4 мільярда доларів.

Про наглядову раду "Укроборонпрому". Згідно з рішенням президента, членами Наглядової ради "Укроборонпрому" стали генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський і помічник президента із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак.

Про ФОПи. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроект №2190, яким пропонує на 30 днів скасувати штрафи за несплату ЄСВ для ФОПів та самозайнятих осіб, які не сплачували податки за періоди без доходів.

Про нових власників "Укрбуд Девелопмент". Частки у будівельній корпорації "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.

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