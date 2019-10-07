Міжнародні резерви України за місяць зменшились на 2,6%

Станом на 1 жовтня міжнародні резерви України зменшилися на 2,6% - до 21,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку причиною зменшення міжнародних резервів назвали значні обсяги погашень за державним боргом.

"Загалом за минулий місяць уряд і Нацбанк сплатили за обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті 1,97 мільярда доларів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Україна виплатила 1,22 млрд доларів на обслуговування та погашення єврооблігацій, 560,9 млн доларів - за боргами перед МВФ.

Частково компенсувати ці витрати вдалося за допомогою випуску нових облігацій на суму 546,9 мільйона доларів.

На валютному ринку спостерігалася велика пропозиція валюти через приплив іноземних інвестицій в облігації внутрішньої державної позики та високий врожай.

"Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Нацбанку", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України становили 22,015 мільярдів доларів.

На початок серпня міжнародні резерви України сягнули 21,8 млрд доларів.

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.

Економічна правда