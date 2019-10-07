Зеленський доручив спростити торгівлю з окупованим Донбасом

Президеннт України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання спрощення в’їзду та виїзду осіб і переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в указы президента №738/2019.

"Кабінету міністрів невідкладно вжити заходів щодо: опрацювання питання стосовно спрощення в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій", - йдеться в документі.

Згідно з указом, Кабмін має також організувати надання на контрольних пунктах в’їзду/виїзду медичної допомоги та допомоги у пересуванні особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

Президент також доручив уряду виконати ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк (на ділянці Старобільськ — Щастя) та Т1306 Сєвєродонецьк — Новоайдар.