Смілянський увійшов до Наглядової ради "Укроборонпрому"
Президент Володимир Зеленський здійснив кадрові ротації в складі Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави в понеділок.
Згідно з рішенням, членами Наглядової ради "Укроборонпрому" стали генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський та помічник президента із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак.
Указом також припиняються повноваження члена Наглядової ради "Укроборонпрому" народного депутата Давида Арахамії.
Нагадаємо:
30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.
Абромавичус заявив, що концерн трансформується у холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень.
Економічна правда
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