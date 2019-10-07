Смілянський увійшов до Наглядової ради "Укроборонпрому"

Як запобігти появі класу "непотрібних людей" і цифровій диктатурі. Головне з виступу Харарі У XX столітті людство подолало чуму, голод та насилля, проте виклики XXI століття не менш жахливі. Ми знаходимось на порозі екологічної катастрофи та потенційної цифрової диктатури, тому людству потрібна глобальна співпраця, щоб подолати ці проблеми.

Втратити квартиру і не знати про це. Як аферисти і суди позбавляють киян житла Підроблені рішення судів, чужі паспорти і "необережні" нотаріуси — цього достатньо, щоб переписати квартиру на іншу особу без відома власника, який потім буде безуспішно намагатися оскаржити це в судах. Така історія в Україні може статись з ким завгодно.