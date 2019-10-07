У Раді пропонують закривати ФОПи без штрафів за несплату ЄСВ

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроект №2190, яким пропонує на 30 днів скасувати штрафи за несплату ЄСВ для ФОПів та самозайнятих осіб, які не сплачували податки за періоди без доходів.

Текст законопроекту опублікований на сайті Верховної Ради.

"Як свідчить практика, значна кількість самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців, які не отримують доходу і фактично не здійснюють будь-якої підприємницької діяльності, досі не ініціювали процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності чи зняття з обліку, як самозайнятих осіб, а отже, таким особам буде нараховано штрафні санкції та пеню за несплату ЄСВ", - йдеться у пояснювальній записці.

За словами Гетманцева, законопроект розроблений з метою унеможливлення застосування несправедливих штрафних санкцій щодо ФОПів та самозайнятих осіб, які не сплачували ЄСВ за періоди, протягом яких вони не отримували доходів.

Автор законопроекту пропонує ввести 30-денний період з моменту набуття чинності документа, протягом якого самозайняті особи зможуть здійснити реєстрацію припинення підприємницької діяльності без застосування до них штрафів за несплату ЄСВ.

Зазначимо, з 1 січня 2017 року ФОПи і самозайняті особи, які не отримують дохід від підприємницької діяльності, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок на рівні мінімального страхового внеску за місяць (у 2019 році - 918 грн).

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Економічна правда