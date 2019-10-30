Новини 30 жовтня: інтерв’ю Дубілета, заборона на вирубку лісів в Карпатах, "Північний потік–2"
Про контрафактні сигарети на алкоголь. В уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".
Про продаж землі. 53% опитаних українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільгосппризначення, 69% - проти надання дозволу іноземцям купувати землю будь-коли.
Про скасування трудових книжок. В уряді написали законопроєкт та постанову про скасування обов'язковості трудових книжок, тиждень тому їх "пустили в роботу".
Про заборону на вирубку лісів в Карпатах. Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.
Про опалювальний сезон. У "Нафтогазі" підкреслили, що опалювальний сезон має пройти без проблем незалежно від того, чи продовжиться у 2020 році транзит російського газу через територію України.
Про дозвіл на будівництво "Північного потоку–2". Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.
Про держборг. Державний і гарантований державою борг за місяць виріс на 1 мільярд доларів.
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Чим займається міністр Дубілет в уряді, чого його навчив Приватбанк та як він планує виводити чиновників з "тіні". (рос)
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