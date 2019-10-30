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Україна готова до опалювального сезону незалежно від того, чи буде транзит газу — Нафтогаз

Середа, 30 жовтня 2019, 14:48

У "Нафтогазі" підкреслили, що опалювальний сезон має пройти без проблем незалежно від того, чи продовжиться у 2020 році транзит російського газу через територію України.

Про це на брифінгу з питань підготовки до опалювального сезону заявив перший заступник голови правління компанії Сергій Перелома, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна готова до проходження опалювального сезону незалежно від погодних умов, від сценарію, який може розвиватися з транзитом природного газу", - сказав він.

За його словами, у Нафтогазі неодноразово моделювали функціонування ГТС України за різних погодних умов, а також у випадках, якщо транзит російського газу до Європи через Україну припиниться з 1 січня 2020 року.

"Будь-який сценарій доводить те, що ми стійко проходимо опалювальний сезон", - підкреслив Перелома.

Нагадуємо:

28 жовтня у Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля України повідомив, що наступний раунд транзитних переговорів планується у листопаді.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування четвертим раундом тристоронніх консультацій щодо газу, які відбулися на політичному рівні у понеділок.

23  жовтня прем'єр Олексій Гончарук заявив, що необхідність переведення ГТС України в інший режим роботи у випадку припинення "Газпромом" транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих українських містах.

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Нафтогаз тепло транзит газу

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