Україна готова до опалювального сезону незалежно від того, чи буде транзит газу — Нафтогаз
У "Нафтогазі" підкреслили, що опалювальний сезон має пройти без проблем незалежно від того, чи продовжиться у 2020 році транзит російського газу через територію України.
Про це на брифінгу з питань підготовки до опалювального сезону заявив перший заступник голови правління компанії Сергій Перелома, передає "Інтерфакс-Україна".
"Україна готова до проходження опалювального сезону незалежно від погодних умов, від сценарію, який може розвиватися з транзитом природного газу", - сказав він.
За його словами, у Нафтогазі неодноразово моделювали функціонування ГТС України за різних погодних умов, а також у випадках, якщо транзит російського газу до Європи через Україну припиниться з 1 січня 2020 року.
"Будь-який сценарій доводить те, що ми стійко проходимо опалювальний сезон", - підкреслив Перелома.
Нагадуємо:
28 жовтня у Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.
Міністр енергетики та захисту довкілля України повідомив, що наступний раунд транзитних переговорів планується у листопаді.
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування четвертим раундом тристоронніх консультацій щодо газу, які відбулися на політичному рівні у понеділок.
23 жовтня прем'єр Олексій Гончарук заявив, що необхідність переведення ГТС України в інший режим роботи у випадку припинення "Газпромом" транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих українських містах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua