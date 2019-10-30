Україна готова до опалювального сезону незалежно від того, чи буде транзит газу — Нафтогаз

У "Нафтогазі" підкреслили, що опалювальний сезон має пройти без проблем незалежно від того, чи продовжиться у 2020 році транзит російського газу через територію України.

Про це на брифінгу з питань підготовки до опалювального сезону заявив перший заступник голови правління компанії Сергій Перелома, передає "Інтерфакс-Україна".