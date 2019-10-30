У Кабміні сподіваються до кінця року скасувати обов'язковість трудових книжок

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді написали законопроєкт та постанову про скасування обов'язковості трудових книжок, тиждень тому їх "пустили в роботу".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Я познайомився з головою Пенсійного фонду, він мені показав, як працює їхня електронна система. Виявляється, в Пенсійному фонді з 2000 року всі в електронній формі. У них, до речі, крута система. Я кажу: "А чому ми тоді трудові книжки досі не скасували?". "Та якось ніколи не було політичної волі". Я кажу: "Так давайте зробимо". Він каже: "Давайте".

Я подзвонив міністру соціальної політики (Юлія Соколовська, ЕП), кажу: "Юля, тут така справа. Давай скасуємо обов'язкові трудові книжки". Вона каже: "Ну, давай". Я подзвонив Милованову (Тимофій Милованов, міністр економіки, ЕП), кажу: "Я знаю, що ти там реформуєш КЗпП. Ти не проти зробити трудові книжки необов'язковими?". Він каже: "Звичайно, не проти".

Так ми зібрали чат, колеги написали законопроект і постанову, ми тиждень тому пустили їх в роботу. Я сподіваюся, що в цьому році зможемо реалізувати", - розповів Дубілет про ідею скасування обов'язкових трудових книжок.

"Мені подобається в нашому Кабміні те, що у всіх правильні робочі відносини. Я не знаю, але у мене таке враження, що так просто в минулому Кабміні міністри не могли один одному дзвонити і швидко вирішувати проблеми.

У нас в Кабміні можуть бути трохи різні ідеології, хтось більше лібертаріанець (сукупність політичних філософій і рухів, що підтримують свободу як основний принцип, ЕП), хтось менше. Але таке враження, що система моральних цінностей у багатьох в порядку", - додав він.

На питання, що буде після скасування трудових книжок (на прикладі "Української правди"), Дубілет заявив:

"Ви приходите на роботу в "Українську правду", а "Українська правда" не вимагає у вас трудову книжку. Паспорт та ІПН просить. Їй не потрібно зберігати паперову копію, ставити якісь штампики".

"Дивіться, це не скасування трудової книжки, це опція. Ви все одно зможете попросити "Українську правду": "Поставте мені в трудовій книжці штамп, мені так спокійніше". Але "Українська правда" не буде зобов'язана зберігати ці документи. Вона не буде зобов'язана вимагати їх", - пояснив міністр.

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Економічна правда