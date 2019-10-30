69% українців проти дозволу іноземцям купувати землю - опитування

53% опитаних українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільгосппризначення, 69% - проти надання дозволу іноземцям купувати землю будь-коли.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-27 жовтня 2019 року.

Близько чверті опитаних зазначили, що мають земельний пай: з них 6% – обробляють його самостійно, 17% – здають в оренду. Власників паїв найбільше на Заході, серед жителів сіл та осіб старшого віку.



"Більшість власників паїв (70%) у випадку запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення продовжать його обробляти або здавати в оренду, 16% – мають намір його продати.



Головними причинами, чому не обробляють самостійно земельний пай, більше чверті опитаних вказали відсутність фінансових можливостей та стан здоров’я (переважно через вік). Наявність інших видів доходів, відсутність відповідних знань і вмінь для заняття фермерством, проживання в іншому населеному пункті зазначили 10-12%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 73% власників паїв не вважають вартість оренди справедливою, протилежної думки - лише 15%.

42% опитаних вважають, що вартість оренди землі сільгосппризначення має встановлюватися державою, 38% - визначатися ринком. Кожен п'ятий не визначився.

"Ринковий механізм регуляції більше підтримують власники паїв, які самостійно їх обробляють, а також ті, хто вважає вартість оренди свого паю справедливою. При цьому молодь більше за ринок, старші – за регулювання державою. Ідею про ринок найбільше поділяють виборці Голосу і Європейської солідарності", - свідчать результати опитування.

18% опитаних швидше хотіли б зайнятися фермерством, 75% - не хотіли б, а близько 3% зазначили, що вже є фермерами. Серед власників паїв, які самостійно їх обробляють, більше чверті є фермерами.



"Більше половини опитаних (53%) не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, водночас 31% – підтримують. Серед останніх майже половина – власники паїв, які обробляють їх самостійно.



Більше половини зазначили, що можна запроваджувати ринок землі в Україні: з них 22% за відкриття ринку якнайшвидше, 10% за те, щоб це було через рік, 21% – через кілька років. Поряд з цим 28% проти запровадження ринку землі взагалі будь-коли", - підкреслює Соціологічна група "Рейтинг".



Водночас, 69% проти надання дозволу іноземцям купувати землю будь-коли. Лише 7% за, те щоб це було у найближчий час, 4% – через рік, 8% – за декілька років. Навіть серед тих, хто підтримує введення ринку землі – половина проти продажу її іноземцям.



68% опитаних вважають, що у випадку відкриття ринку, землі можна продавати фермерам, які працюють на ній, 61% – усім громадянам України, близько 40% – державним компаніям та вітчизняним агрохолдингам.

Продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям або іноземним компаніям підтримують близько 10% (проти – 82% опитаних). За останні два місяці зросла лояльність до фермерів, громадян України та державних компаній. Молодь більш лояльна до всіх можливих суб’єктів ринку.



"70% вважають, що власники земельних паїв повинні отримати право продавати/дарувати їх, але виключно вітчизняним компаніям або громадянам України. Дві третини за те, щоб громадяни України мали право вільно купувати землі сільськогосподарського призначення. 60% схвалюють ідею надання права земельним власникам отримувати кредит у банку під заставу своїх паїв.

Приблизно стільки ж (57%) підтримують ідею встановлення обмеження на максимальну площу землі с/г призначення у власності однієї особи. Ці ідеї мають більше схвалення молодших респондентів та тих, хто має і обробляє свої земельні паї", - йдеться у результатах опитування.



Ідею передачі земель, які належать державі, об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), з наданням їм права далі розпоряджатися нею на свій розсуд (продавати, здавати в оренду тощо) підтримують 38% опитаних, не підтримують – 33%.

Опитування проводили 24-27 жовтня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face), вибіркова сукупність - 2000 респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда